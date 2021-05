Une nouvelle série animée sur Superman

My Adventures with Superman !

Après l'annonce de Batman: Caped Crusader, c'est une autre série animée qui est dévoilée dans la foulée, cette fois consacrée à l'autre grand héros de l'écurie DC : Superman. Elle s'intitule My Adventures with Superman et a déjà reçu une commande pour deux saisons, avec une diffusion sur HBO Max.

La série suivra un jeune Clark Kent dans la vingtaine, au côté de la reporter Lois Lane et de leur ami Jimmy Olsen , alors qu'ils découvrent qui ils sont, et ce qu'ils peuvent accomplir en tant qu'équipe de journalistes pour le Daily Planet . On connait déjà les deux voix principales, puisque Superman sera doublé par Jack Quaid (The Boys) et Lois Lane par Alice Lee (Zoey's Extraordinary Playlist).

Comme pour Batman , il n'y a pas encore de date de diffusion annoncée.