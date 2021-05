[Zap' MDCU] Sorties du 12/05/2021: Festival of Heroes

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 12 mai! Chez DC Comics, on a été voir le Festival of Heroes et Future State: Gotham, et on est retourné lire Wonder Woman et Batman: The Detective. Chez Marvel, on a jeté un oeil à la deuxième partie de Heroes Reborn et Spider-Man: Spider's Shadow; et on poursuit la lecture de Guardians of the Galaxy, Star Wars: The High Republic et Amazing Spider-Man avec un Giant Size qui conclut l'arc en cours. Chez Boom Studios!, on continue de suivre Mighty Morphin.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Mighty Morphin #7 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Marco Renna Couverture de Inhyuk Lee Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Marco Renna Couverture de Inhyuk Lee





(2) Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration Ecrit par Mariko Tamaki / Minh Lé / Greg Pak / Aniz Adam Ansari / Ram V / Dustin Nguyen / Alyssa Wong / Sarah Kuhn / Amy Chu / Pornsak Pichetshote / Gene Luen Yang Dessiné par Marcus To / Trung NGuyen / Sumit Kumar / Sami Basri / Audray Mok / Dustin NGuyen / Sean Chen & Norm Rapmund / Victoria Ying / Marcio Takara / Alexandre Tefenkgi / Bernard Chang Couverture de Jim Lee Cassandra Cain: Sounds

Green Lantern Tai Pham: Dress Code

Connor Hawk & Super-Man of China : Hawke & Kong

Damian Wane: Special Delivery

Cheshire Cat: Masks

Cassandra Cain & Abuse: What's in the Box?

Grace Choi: Family Dinner

Red Arrow: Kawaii Kalamity!

Katana, Cyborg & Blue Beetle: Festival of Heroes

The Atom Ryan Choi: Perceptible

(1) DOOM'S WILL BE DONE. Ecrit par Al Ewing Dessiné par Juan Frigeri Couverture de Brett Booth Ecrit par Al Ewing Dessiné par Juan Frigeri Couverture de Brett Booth

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Spider-Man: Spider's Shadow #2 Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Pasqual Ferry Couverture de Phil Noto Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Pasqual Ferry Couverture de Phil Noto

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE