La série TV Marvel What If...? débutera en août

Les séries Marvel Studios continuent de se suivre et de s'assurer que vous ne soyez pas en manque. Loki sera la prochaine, qui commencera en juin et se terminera en juillet, et dès le mois suivant, c'est la série What If...? qui fera ses débuts ! Aucune date précise n'est fixée pour le moment, mais la première saison de dix épisodes débutera bien en août.

What If...? sera une série animée qui revisitera des évènements de l'histoire du MCU, mais avec quelques variantes qui déboucheront sur de toutes nouvelles histoires. La série sera narrée par le personnage de Uatu, The Watcher (le Gardien), interprété par Jeffrey Wright. On connait au moins le contenu de trois épisodes, avec l'un sur Peggy Carter en Captain America , un autre sur T'Challa qui est devenu Star-Lors, et également la présence des Marvel Zombies !