Zack Snyder prêt à couper les ponts avec la Warner Bros.

Alors que le réalisateur Zack Snyder a enfin pu afficher sa vision aux yeux du monde avec le director's cut de son Justice League, diffusé sur HBO Max, les fans et partisans de son univers appellent depuis à un retour de cet univers DC de Snyder. De là est né le fameux hashtag #RestoreTheSnyderVerse, qui a succédé à #ReleaseTheSnyderCut. Mais il semblerait que le réalisateur soit prêt à tourner la page et à couper les ponts avec la Warner Bros., allant même jusqu'à déclarer que le studio l'a "torturé" durant son travail sur la Snyder Cut.

C'était chouette de faire la Snyder Cut de Justice League et c'était fun et tout ça. Mais Warner Bros. a continué de me torturer durant tout ce temps sans aucune raison, ils ne peuvent s'en empêcher. Je ne sais pas pourquoi je les fait autant chier parce que ce n'est vraiment pas mon but, en toute franchise.

Snyder avait déjà déclaré il y a quelques jours que Warner est "agressivement anti-Snyder". Et quand on lui demande s'il n'a pas peur de couper les ponts avec le studio, et ne trouver personne d'autre qui voudra de lui ensuite, voici ce qu'il répond :

Qui sait ce qui se passera après ? Si on regarde ce qui s'est passé avec Warner Bros., ce n'est pas une situation normale. C'est une situation "bizarro" qui n'arrive qu'une fois par génération ! Je viens de vivre une super expérience avec Netflix et c'était génial et on a eu une vraie bonne relation et une expérience géniale. Donc la seule chose que je dirai c'est que c'est une situation inhabituelle.

Le prochain film de Zack Snyder est Army of the Dead, qui sort le 21 mai sur Netflix.