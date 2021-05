Un poster pour tous les héros DC du ArrowVerse

La chaine The CW célèbre son "ArrowVerse" avec un nouveau poster mettant en avant les personnages de ses sept séries différentes, prenant place dans l'univers télévisuel DC. De gauche à droite, on retrouve Black Light, Flash, Stargirl, White Canary de DC's Legens of Tomorrow, Superman, Batwoman et Supergirl .

Une photo de famille qui perdra deux membres dès la saison prochaine, puisque Supergirl et Black Lighting prennent fin cette années, après leurs saisons 6 et 4, respectivement.