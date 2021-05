Marvel prépare peut-être déjà l'introduction du personnage de Kang dans le MCU, qui se fera dans Ant-Man & The Wasp: Quantumania, puisque l'éditeur annonce une mini-série lui étant consacré, et revisitant ses origines. Elle sera écrite par Collin Kelly et Jackson Lanzing, et dessinée par Carlos Magno.

Kang the Conqueror fera cinq numéros en tout, et le premier sortira le 18 août 2021.