Nouvelles images pour Batman: The Long Halloween

Le prochain film de Warner Bros. et DC Animation sera l'adaptation de Batman: The Long Haloween en deux parties. À un mois à peu près de la sortie de la première partie, de nouvelles images ont été dévoilées, présentant les personnages qui accompagnent le Chevalier Noir dans cette nouvelle aventure. On y retrouve notamment Jim Gordon , Harvey Dent, Catwoman, ou encore Renee Montoya.

Adapté du comic book éponyme de Jeph Loeb et Tim Sale sorti en 1996, le film sortira le 22 juin pour sa première partie, puis à l'automne pour la deuxième.