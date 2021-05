[Sorties Comics] Vendredi 14 Mai

Délirium



LES GRANDES SAGAS INEDITES DE JUDGE DREDD ! Avec ce sixième volume des Affaires Classées découvrez certaines des plus grandes sagas de JUDGE DREDD restées inédites jusqu’à ce jour ! - Le retour de JUDGE DEATH accompagné des JUGES NOIRS, qui veulent éradiquer toute vie, source de tous les crimes ! JUDGE DREDD et JUDGE ANDERSON sont à nouveau à pied d’œuvre sous la plume de Brian BOLLAND, - la saga culte emblématique BLOCK MANIA, dans laquelle les habitants des blocs de MEGA-CITY ONE, pris de folie, se mènent une guerre sans merci entre immeubles géants ! Illustrée notamment par Ron SMITH. - la grande guerre contre les SOVs, autre saga essentielle dans laquelle MEGA-CITY ONE, soumise au feu nucléaire des Cités Sovs, est envahie par les pendants soviétiques des fameux juges… Leur seul espoir ? JUDGE DREDD: la loi de MEGA-CITY ONE, c’est lui, et rien que lui ! Cette saga marque également le retour au dessin du créateur de JUDGE DREDD, Carlos EZQUERRA !

Prix : 35€