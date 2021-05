Fin de tournage pour la série Ms. Marvel

Clap de fin déjà du côté de la première saison de la série TV Marvel Studios/Disney+, Ms. Marvel. Le tournage s'est achevé en Thaïlande, après s'être d'abord déroulé dans l'état de Géorgie, aux États-Unis.

Variety rapporte que la saison sera constituée de six épisodes, dont deux, les quatre et cinq, ont été réalisés par l'oscarisé Sharmeen Obaid-Chinoy. Les autres épisodes ont été confiés à Adil El Arbi, Billal Fallah, et Meera Menon.

La série suivra la jeune Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, une adolescente fan de super-héros, qui a notamment pour idôle Carol Danvers /Captain Marvel. Elle se découvra le pouvoir de morphose, ce qui la poussera à prendre l'identité de Ms. Marvel. On ne sait pas encore s'il y aura un lien avec les Inhumains, comme dans le comic book, mais cela semble peu probable.

La série devrait débuter en fin d'année sur Disney+, avant que Kamala Khan apparaisse sur le grand écran au côté de Brie Larson, dont le film The Marvels.