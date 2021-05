[Preview VO] Giant-Size Amazing Spider-Man King's Ransom #1

Dans sa course folle pour proposer le plus de titres Spider-Man, Marvel Comics a décidé d'offrir une conclusion géante à l'arc en cours de publication dans la série régulière. Un one-shot qui mettra aux prises Wilson Fisk, Spider-Man et Boomerang mais aussi d'anciens coéquipiers du Tisseur du temps des New Avengers et un tas de vilains.

Ecrit par Nick Spencer et dessiné par Rogê Antônio avec l'aide de Carlos Gomez et Zé Carlos, Giant-Size Amazing Spider-Man King's Ransom #1 sera disponible dès demain pour $5.99 avec une couverture régulière de Mark Bagley et une alternative de David Baldeon.