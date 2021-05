[Zap' MDCU] Sorties du 05/05/2021: Heroes Reborn

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 05 mai! Chez Marvel, c'est le lancement de deux évents : d'un côté Heroes Reborn qui occupera Marvel pendant 2 mois et du coté Star Wars, c'est War of the Bounty Hunters qui occupera la place. On continue de suivre Immortal Hulk et Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, on est retrouné pour voir Green Lantern, Suicide Squad et Batman. Chez Image Comics, on s'est contenté de lire Fire Power.

LES GROSSES SORTIES





(3) Heroes Reborn #1 Ecrit par Jason Aaron Dessiné par Ed McGuinness Couverture de Leinil Yu





(2) Death is a Door Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Dexter Soy & Marco Santucci Couverture de Bernard Chang





(1) Fire Power #11 Ecrit par Robert Kirkman Dessiné par Chris Samnee Couverture de Chris Samnee Ecrit par Robert Kirkman Dessiné par Chris Samnee Couverture de Chris Samnee

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) KING'S RANSOM, PART THREE Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Federico Vicentini, Federico Sabbatini Couverture de Mark Bagley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE