[Preview VO] Future State Gotham #1

Future State n'était pas qu'une parenthèse éditoriale de deux mois pour DC Comics. SI l'éditeur a retrouvé ses publications régulières, Future State continue dans un titre centré sur l'univers de Gotham et plus particulièrement Red Hood, le tout dessiné en noir et blanc. La preview a été dévoilée et l'inspiration manga est clairement visible.

Ecrit par Joshua Williamson et Dennis Culver et dessiné par Giannis Milonogiannis, Future State Gotham #1 est à découvrir dès demain pour $3.99 avec une couverture de Yasmine Putri et une variant de James Stokoe.