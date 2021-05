Les Gardiens de la Galaxie 3 sera le dernier film de Dave Bautista

Alors que les Gardiens de la Galaxie Vol.3 est enfin sur les bons rails après de nombreux obstacles et reports, l'acteur Dave Bautista a annoncé qu'il y a de fortes chances que ce soit son dernier film au sein de Marvel Studios. Ce volume 3 de la saga conclura les plans de James Gunn sur la franchise, et sera également la fin du contrat qui lie Bautista au studio.

L'acteur est notamment revenu sur l'idée d'un film Drax/Mantis, qui a été évoqué à un moment, et qui aurait pu être l'occasion de le voir continuer. Mais il semblerait que ce projet ne se fera pas, et que les Gardiens 3 sera probablement la dernière apparition de Drax au sein du MCU.

Il y avait des discussions pendant un moment sur un film Drax/Mantis. Parce que c'était l'idée de James Gunn. Ils voulait vraiment faire un film avec Drax et Mantis. Il me l'a présenté. J'ai trouvé que c'était une super idée, mais je n'ai pas entendu de retour de la part du studio. Je ne pense pas qu'ils soient très intéressés, ou ça ne rentre pas dans leurs plans. Mais à part ça, non. Je veux dire, concernant mes obligations, j'ai les Gardiens 3, et ce sera probablement la fin de Drax.

Bautista a également révélé qu'il ne connaît pas encore le scénario final du film.

Je ne connaîs pas le scénario du troisième film, pour être totalement honnête. Il y avait un scénario il y a des années qui va forcément changer puisque la direction globable de l'univers Marvel a changé.

Dave Bautista apparaîtra encore dans Thor: Love and Thunder, avant donc sa fin probable dans Gardians of the Galaxy Vol.3, prévu pour mai 2023.