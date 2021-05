Un Captain America natif américain pour United States of Captain America #3

La mini-série United States of Captain America fêtera les 80 ans du personnage, et introduira à chaque numéro un héros du quotidien, inspiré par les couleurs et les valeurs de Captain America . On sait déjà que les deux premiers numéros présenteront un jeune personnage de la communauté LGBTQ+ (Aaron Fisher) et une jeune femme afro-américaine (Nichelle Wright) avec le costume. Le Captain America du troisième vient d'être annoncé, il s'agira de Joe Gomez, un natif américain de la tribu Kickapoo.

Comme pour chaque personnage, les créateurs qui sont impliqués dans sa création et son histoire, ont un lien direct avec ses origines. Le back-up sera donc écrit par Darcie Little Badger, géoscientifique et Apache, et dessiné par David Cutler, de la tribu Qalipu Mi'kmaq First Nation. L'histoire principale du numéro est toujours réalisée par Christopher Cantwell et Dale Eaglesham.

La saga de United States of Captain America débute lorsque le bouclier de Captain America est volé. Et lorsque le mystérieux voleur s'en prend à un monument de la culture du Kansas, espérant ternir la réputation de Captain America , Steve Rogers et Sam Wilson le suivent de près et font la rencontre du Captain America de la tribu Kickapoo. Mais le plan du voleur pourrait bien être plus complexe qu'il n'y paraît et les trois Captain America pourraient bien être tombés dans un piège.

Sortie prévue en août.