Une date de début de production pour Blade

C'est la journée des révélations du Hollywood Reporter, alors que l'on apprend que Warner Bros. et Marvel Studios sont à la recherche du même profil de réalisateur pour leurs films Superman et Blade. Comme annoncé dans la news concernant le nouveau film Superman , la liste serait pour le moment composé de Steven Caple Jr (Creed II), J.D. Dillard (Sleight), Regina King (One Night in Miami) et Shaka King (Judas and the Black Messiah).

Mais une autre information importante en découle, à savoir la date de début de production pour le film Blade. Elle débutera en juillet 2022. C'était initialement prévu pour cet été, mais le script de Stacy Osei-Kuffour (Watchmen) serait encore en chantier pour le moment. Et à part la présence de Mahershala Ali dans le rôle titre, on ne sait vraiment pas grand chose concernant l'intrigue et la direction de ce film.

Si on regarde les dates de sorties bloquées par Marvel Studios, avec un tournage à l'été 2022, Blade pourrait prendre le créneau de novembre 2023.