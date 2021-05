Il n'y a pas que Superman et Lois dans Superman & Lois ! Une nouvelle série de posters s'intéresse à la famille de Lana Lang . On y retrouve le personnage interprété par Emmanuelle Chriqui, ainsi que son mari Kyle (Erik Valdez) et leur fille Sarah (Inde Navarrette).

La série sera de retour le 18 mai sur The CW.