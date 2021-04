Panini annonce les hardcovers pour House of X/Powers of X

La grande relance des X-Men signée Jonathan Hickman, précèdemment publiée en version softcover, débarque dans deux grosses éditions hardcover au mois d'octobre. Les deux mini-séries House of X et Powers of X, qui forment un total de douze numéros, seront disponibles en version Marvel Deluxe et Marvel Absolute !

La version Deluxe fera 448 pages pour 34 euros, alors que l'Absolute contiendra une version noir et blanc de House of X #1 en bonus, pour une pagination à 552 pages, à 75 euros. On retrouvera Pepe Larraz & R.B. Silva au dessin.

Dans la foulée, Panini surfe sur la popularité de Daniel Warren Johnson pour déjà annoncer sa min-série Beta Ray Bill. Ce sera directement dans un grand format hardcover pour en prendre plein la vue ! Et également en octobre.

La mini-série en cinq numéros découle de King in Black et envoie le personnage dans une aventure à travers le cosmos pour se retrouver.