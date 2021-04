Anthony Mackie ne savait pas pour Captain America 4

S'il est bien devenu le nouveau Captain America à la fin de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, l'interprète de Sam Wilson, Anthony Mackie, n'était pourtant même pas au courant qu'un quatrième film de la franchise était en développement ! Il a appris la nouvelle par un fan alors qu'il faisait ses courses, et pas du tout par les exécutifs de Marvel Studios.

Je l'ai littéralement appris hier dans une supérette. Le gars à la caisse nommé Dwayne, un mec cool, me dit, "Yo, mec. C'est vrai ?!". Et je lui réponds, "On m'a rien dit". C'est ce que j'aime dans le travail chez Marvel. Ils vous appellent et vous disent : "Viens à L.A. On veut te dire ce qu'il se passe". Donc je suis enthousiaste pour la suite, mais on ne m'a rien dit.

Mackie est revenu sur son nouveau costume de Captain America , et se dit surpris qu'il n'est pas fuité plus tôt, avant le diffusion du dernier épisode.

On était dans le centre-ville d'Atlanta, au milieu d'Atlantic Station, entourés de buildings et d'appartements, filmant une grosse scène de combat, et personne n'a pris de photos. C'était dingue.

Enfin, concernant une possible saison 2, rien de nouveau non plus à l'horizon pour le moment.