Les 4 actrices choisies pour l'adaptation de Paper Girls

Les choses avancent du côté de l'adaptation du comic book de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang, Paper Girls, prévue du côté d'Amazon Prime Video. La série a trouvé ses quatre actrices principales, pour donner vie aux jeunes livreuses de journaux de cette histoire.

Sofia Rosinky incarnera Mac Coyle, la chef d'équipe. Elle est devenue la première livreuse de journaux de sa ville, après que son frère lui a passé le flambeau. C'est une "fille catholique de classe moyenne" qui a "une langue incisive et des points plus rapides encore".

Camryn Jones sera Tiffany Quilkin, "la fille unique de parents ambitieux et métis". Elle est livreuse depuis un an et déterminée comme ses parents, elle ne laissera personne contrecarrer ses plans.

Riley Lai Nelet jouera Erin Tieng, la nouvelle du groupe qui se sent partagée entre deux mondes. Erin est fière de ses origines chinoise en tant qu'immigrante bilingue, mais elle est également "une enfant américaine qui approche du pic de l'adolescence et souhaite désespéremment vivre la vie parfaite décrite dans les séries TV et la culture occidentale".

Enfin, Fina Strazza interprétera KJ Brandman, l'une des rares jeunes filles juive de la ville, qui vient d'une de ses familles les plus riches. Son talent de hockeyeuse lui donne l'impression d'être "vraiment vue", mais ses talents ne sont pas encore à la hauteur des ambitions de sa mère pour elle. Être livreuse de journaux est une manière pour elle d'être libre.

Stephany Folsom et Christopher C. Rogers seront la showrunneuse et le producteur éxecutif de la série, qui n'a pas encore de date fixée.