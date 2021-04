Urban Comics annonce la publication de Future State

[MAJ] C'est également annoncé pour Future State : Batman ! Voici le contendu du tome 1 : Future State - Batman/Superman #1-2 ; Future State - The Next Batman #1-4 ; Future State- Robin Eternal #1-2 ; Future State - Harley Quinn #1-2.

392 pages pour 35 euros, avec une sortie le 24 septembre, comme pour Justice League.

Dans un futur possible, Bruce Wayne est mort mais le Batman est toujours vivant et actif. Mais qui est vraiment ce nouveau justicier et quels sont ses liens avec l'une des familles les plus influentes de Gotham ? Et l'ancien Batman est-il vraiment décédé ?

------------

L'évènement de janvier-février 2021 chez DC Comics arrive en France ! L'éditeur Urban Comics annonce le début de publication de DC Future State, avec un premier tome intitulé Future State : Justice League, prévu pour septembre.

Future State a été une grosse parenthèse dans les publications de DC Comics, nous faisant faire un bon dans le temps, vers des futurs possibles pour l'univers DC et ses personnages. Sous forme de mini-séries en deux numéros, parfois un peu plus, on y découvre donc de nouveaux statu quos, de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages, sur toutes les franchises de l'éditeur.

Cette première série Future State: Justice League contiendra les mini-séries consacrées aux personnages et franchises autres que Batman et Superman . Voici le programme du premier tome, alors que deux sont prévus : Future State - Flash #1-2 + Future State – Teen Titans #1-2 + Future State - Shazam #1-2 + Future State - Aquaman #1-2 + Future State – Justice League #1-2 + Future State – Immortal Wonder Woman #1-2 + Future State – Suicide Squad #1-2. Il n'y a que Justice League d'annoncé pour le moment, mais il y a fort à parier que des séries Future State : Batman et Future State : Superman seront annoncées sous peu.

Bien des années dans le futur, de nouveaux drames ont jalonné la vie des héros DC, et tout ne s'est manifestement pas passé comme prévu pour la plupart d'entre eux. Les Teen Titans se sont séparés et ont perdu toute confiance les uns envers les autres ; Jackson Hyde est le nouveau Aquaman ; Billy Batson n'a plus été vu depuis bien des années ; et Barry Allen doit affronter la pire menace qu'il ait jamais connue : Wally West, l'ancien Kid Flash !

Future State : Justice League Tome 1 sortira le 24 septembre, 360 pages au prix de 35 euros.