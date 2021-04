[Preview VO] The Marvels #1

La série évènement The Marvels de Kurt Busiek, Yildiray Cinar et Richard Isanove débarque le 28 avril avec son premier numéro. On y retrouve également Alex Ross aux couvertures. Voici le synopsis de la série et la preview du premier numéro.

Kurt Busiek est de retour, avec la plus grande et plus furieuse série à avoir frappé l'univers Marvel, racontant des histoires se déroulant sur des décennies, d'aventures cosmiques aux relations humaines intimes, de la rue jusqu'aux étoiles, mettant en scène littéralement tous les héros Marvel d'hier et de demain. Le premier numéro inclut une invasion de l'espace, un picnic dans Prospect Park, du tourisme super-héroïque à Manhattan, le All-Winners Squad en 1947, Reed Richards durant sa période au sein de l'intelligence militaire, des êtres cosmiques au-delà du temps et de l'espace ; et ce n'est que l'apéritif. Avec Captain America , Spider-Man, Punisher, Human Torch, Storm, Black Cat, Golden Age Vision, Aero, Iron Man et Thor , ainsi que deux nouveaux personnages.