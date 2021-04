Trailer pour la suite de Falcon et le Soldat de l'Hiver

Plus que deux épisodes

Alors que les quatre premiers épisodes sur six ont déjà été diffusés, Marvel Studios et Disney+ partagent un trailer pour le reste de la saison de Falcon et le Soldat de l'Hiver.

On a droit à un résumé des évènements qui ont déjà eu lieu, et un avant-goût de ce qui nous attend pour les deux derniers épisodes, avec notamment la confrontation entre le duo Sam/Bucky et John Walker, le nouveau Captain America .

L'épisode 5 sera diffusé ce vendredi 16 avril.