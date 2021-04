Les comics une nouvelle fois représentés à la WWE

Le Joker et Harley Quinn étaient à Wrestlemania

Si vous êtes amateurs de catch, vous n'êtes pas sans savoir qu'il arrive fréquemment qu'un catcheur (ou une catcheuse) se mette à porter les couleurs d'un super-héros. Le catcheur le plus connu est sans doute Rey Mysterio que l'on a déjà vu en Flash, Iron Man, Joker et autres. Sans parler de Gregory Helms qui, de son côté, avait carrément pour Gimmick (ndlr : rôle/personnage incarné à l'écran) un super-héros en la personne du Hurricane.

Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les comics étaient une fois encore présents à la WWE. C'était hier soir lors de la première partie de Wrestlemania. Une soirée durant laquelle nous avons pu voir l'équipe du Riott Squad (formée par Ruby Riott et Liv Morgan) entrer en Joker et Harley Quinn . Un clin d'oeil très sympathique de la part de ces deux superbes catcheuses. Deux catcheuses qui, d'ailleurs, ont mis tout le monde d'accord sur les réseaux sociaux que cela soit au niveau de leur costume ou au niveau de leurs aptitutes au sein du ring.

Pour les intéressés vous trouverez une très courte vidéo partagée par la WWE ci-dessous ainsi que quelques images en fin de news. Bon visionnage !