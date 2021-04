Jaquette du blu-ray et date de sortie pour Batman: The Long Halloween

On l'attendait probablement pour cet été et c'est confirmé, Batman: The Long Halloween Part 1 est annoncé pour le 22 juin, en digital et en physique. Il est également annoncé que la seconde partie sera bien le film suivant de DC Animated, il n'y aura pas à attendre trop longtemps.

Et voici la jaquette de la version Blu-ray du film :

Concernant les bonus, on y retrouvera le cout-métrage The Losers, qui sera bien adapté de la série de Jack Kirby, décrivant les aventures d'une équipe de soldats américains durant la seconde guerre mondiale. Il y aura également un aperçu de la seconde partie de Batman : The Long Halloween, et deux épisodes de la série animée de 92 : Christmas With The Joker et It's Never Too Late.