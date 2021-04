Nouvelle bande-annonce pour Black Widow

Maintenant que la date de sortie est fixée au 9 juillet 2021, au cinéma est sur Disney+ pour les États-Unis, Marvel Studios peut reprendre le promotion du premier film de sa phase 4. Et c'est une nouvelle bande-annonce qu'ils nous offre pour Black Widow, plus construite que les autres, qui s'intéresse un peu plus au passé du personnage de Natasha Romanova (Scarlett Johansson). On y découvre également de jolies scènes d'action et un meilleur aperçu du vilain Taskmaster.

VOST

VF