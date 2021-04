Marvel décale tous ses projets Predator

Alors que l'éditeur Marvel a récupéré les droits de publication de la licence Predator il y a quelques mois, tous les projets autour de celle-ci ont pour le moment été mis en pause et leur sortie est repoussée. Cela inclut la nouvelle série régulière par Ed Brisson et Kev Walker qui devait paraître, ainsi que les omnibus sur les archives et les couvertures variantes Marvel vs Predator.

Aucune raison officielle n'a été donnée concernant cette décision de l'éditeur, mais ce dernier aurait prévénu les comic shops en leur disant, de manière officieuse, de se préparer pour une sortie de ces titres Predator en novembre.