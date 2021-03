John Romita Jr. de retour chez Marvel

Cet été, Marvel Comics va retrouver l'un de ses artistes les plus icôniques. La Maison des Idées a annoncé le retour de John Romita Jr. après avoir quitté l'éditeur pour la Distinguée Concurrence en 2014.

Si le dessinateur a participé à des runs cultes lors de ses 37 ans chez Marvel (Daredevil, Spider-Man, Thor...), Romita Jr. n'a pas chômé pendant ses années DC. Après avoir participé au Superman version New 52, il a illustré des séries qui ont rencontré plus ou moins de succès (Suicide Squad, Silencer...) et retrouvé des auteurs avec qui il avait déjà collaboré : Frank Miller pour Dark Knight Returns : The Last Crusade et Superman : Year One puis Brian Michael Bendis pour Action Comics.

Cette page est dorénavant tournée et John Romita Jr. est déjà au travail sur son prochain projet, "une des séries les plus icôniques de Marvel qui débutera plus tard cette année". A vos pronostics.