Black Mask débarque en force dans Batwoman

Introduit dans le dernier épisode de Batwoman, Black Mask est prêt à devenir le vilain principal de cette deuxième saison, et à déclarer la guerre à Gotham City et sa protectrice. L'acteur qui reprend le rôle à la télévision (après une première version au cinéma dans Birds of Prey), Peter Outerbridge, nous dévoile ce que nous pouvons attendre du personnage et de ses plans dans la série.

Il a des plans importants pour Kate Kane, et ils sont assez horribles. Quand tu prends un personnage aimé comme celui-ci et que tu l'enfermes dans un sous-sol, tu la tortures, tu brûles son visage... c'est juste affreux. Je pense que les fans vont se dire, "Oh, mon Dieu". Imaginez prendre James Bond et le torturer des heures et des heures. Les téléspectateurs ne vont pas du tout apprécier Black Mask . Et ce sera de pire en pire.

L'acteur est également revenu sur le parallèle qu'il peut y avoir entre son personnage et Batwoman, et ce qui finalement les oppose.

Ce qu'il essaie de lui dire c'est que "tu te balades habillée en chauve-souris pour faire régner ta propre Justice qui n'est basée sur aucune loi. Ce n'est basé sur rien d'autre que ce que tu penses être juste, et ce que tu penses être mal. Alors, quelle est la différence entre ça et ce que je fais moi ?". Il lui dit tout bonnement : "Je fais simplement ce qui semble naturel pour un endroit comme Gotham. La ville entière est une fosse septique, alors pourquoi ne pas être le roi de la fosse septique ?". C'est de là que vient sa justification. Mais il ne fait aucun doute que ça entretient sa personnalité, qui est tordue et sociopathe."

En bonus, la vidéo promotionnelle de l'épisode 10, Time Off for Good Behavior, qui sera diffusé le 11 avril prochain.