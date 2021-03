Marvel lâche à son tour le distributeur Diamond, pour Penguin Random House

C'était l'un des évènements de l'année 2020 dans l'industrie du comic book, l'éditeur DC Comics avait rompu son contrat avec le distributeur Diamonds Comics, qui avait jusque-là le monopole depuis plus de 20 ans. La crise sanitaire, qui avait remis pas mal de choses à plat, en était en partie la cause. Et c'est désormais Marvel qui suit le mouvement, alors que l'éditeur annonce mettre fin à la distribution de ses publications à travers Diamond Comics, et s'attache les services de Penguin Random House. Le contrat entre les deux parties s'étend sur plusieurs années, et prendra effet à partir du 1er octobre 2021.

Marvel ne rompt pas tout lien avec Diamond pour autant, puisque si le distributeur direct sera Penguin, il sera toujours possible de continuer à passer par Diamond Comics pour les comic shops, qui ne sera alors plus qu'un intermédiaire, faisant de la revente. Mais cela reste évidemment un gros coup dur pour le distributeur historique, qui après avoir perdu DC, va voir ses marges se réduire de manière significative sur les publications Marvel.

La raison de ce changement évoquée par la maison des idées, est un agrandissement du marché, grâce à l'expérience et à l'efficacité de la maison Penguin Random House, qui permettrait de distribuer plus, et plus vite. Et le fait de pouvoir toujours passer par Diamond permettra une transition douce. Il faut également que Penguin est "free freight", à savoir que les frais de port seront déjà absorbés dans le prix du comics, et qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires, à la différence de Diamond.

Enfin, information importante, alors que DC Comics sort désormais ses nouveautés le mardi, Marvel gardera bien le créneau historique du mercredi.