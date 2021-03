Supergirl : bande-annonce de la saison 6

Alors que la sixième et dernière saison de Supergirl débute mardi prochain, le 30 mars, The CW a dévoilé la bande annonce de l'ultime chapitre des aventures de Kara. Et l'affrontement entre elle et Lex Luthor est au centre des débats, alors que ce dernier est bien décidé à non seulement se débarraser des kryptioniens, mais compte également aller bien plus loin que ça.

Alors que Brainiac est presque mort après avoir essayé d'arrêter Lex, Supergirl et son équipe arrivent pour le sauver, se livrant à une bataille épique contre Gamenmae. Après avoir battu Leviathan, Supergirl se tourne vers Lex, qui a utilisé la plateforme d'Obsidian pour laver le cerveau de la moitié de la population qui l'adore désormais et le suivra peu importe les choses horribles qu'il prévoit. Sachant à quel point cela rend son frère dangereux, Lena demande de l'aide à toute l'équipe, Alex, J'onn, Dreamer, kelly et Brainiac , mais Supergirl réalise que le seul moyen d'arrêter Lex est de se sacrifier.