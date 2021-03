Grant Morrison sur Superman & The Authority

Grant Morrison sera de retour chez DC Comics et sur Superman avec un titre en deux numéros, intitulé Superman & The Authority. Iel sera accompagné au dessin par Mikel Janin et Jordie Bellaire. Peu d'information sur cette série pour le moment, mais une couverture déjà révélatrice, on y retrouve Superman avec le logo de la version Kingdom Come, ainsi que des membres de The Authority : Midnighter, Apollo, Enchantress, Manchester Black, OMAC, Natasha Irons et une sorte de Flash .

Avec Infinite Frontier, il est difficile de savoir sur quelle terre, voir même dans quel univers se déroule les évènements de cette série. Il pourrait très bien s'agir de notre Terre, avec l'introduction de The Authority dans l'univers et la continuïté DC. On avait notamment déjà croisé Midnighter dans la mini-série Future State Superman : Worlds at War. Bleeding Cool avait partagé une rumeur, il y a quelques temps, qui voyait Superman en leader de l'équipe, ce qui pourrait finalement se concrétiser.

The Authority est une équipe qui a été créée par Warren Ellis et Bryan Hitch en 1999, découlant du titre Stormwatch. Elle a eu de nombreuses itérations, dont dernièrement par Ellis lui-même, avec une relance de Stormwatch. Et on rappelle que Morrison avait déjà écrit l'équipe, sur le second volume de la série, en 2003/2004.

Aucune date n'est annoncée pour le moment.