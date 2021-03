Meilleur démarrage de Disney+ pour Falcon et le Soldat de l'Hiver

Désolé WandaVision et The Mandalorian

Diffusé vendredi dernier, le 19 mars, le premier épisode de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver a battu le record d'audience de la plateforme Disney+, pour un premier week-end de lancement. Les chiffres sont pris sur les trois premiers jours, de vendredi à dimanche, pour lesquels la série bat à la fois WandaVision et le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, les deux autres plus gros succès de la plateforme.

Comme souvent avec les plateformes de streaming, nous n'avons pas de chiffres exacts du nombre de visionnage des programmes. Il faut donc les croire sur parole.

Falcon et le Soldat de l'Hiver reprend six mois après Avengers: Endgame, et voit Sam Wilson et Bucky Barnes devoir gérer le poids de l'héritage de Steve Rogers /Captain America. Alors que dans le même temps, le groupe terroriste des Flag-Smashers se fait de plus en plus menaçant. L'épisode 2 sera diffusé ce vendredi.