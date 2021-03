Les dernières annonces de Panini Comics pour avril et mai

Un petit point sur les dernières annonces faites par l'éditeur de Marvel en France, Panini Comics, pour les prochains mois d'avril et mai 2021. Et la première grosse nouvelle est la relance des deux magazines softcovers Avengers Universe et Amazing Spider-Man , avec une petite baisse de prix puisque l'on sera sur du 6,99€, pour 80 et 88 pages au lieu des 72 habituelles. Les deux numéros 1 sortiront le 7 avril, et seront également proposés avec des couvertures variantes de Mark Brooks et d'Olivier Coipel, pour le même prix.

AVENGERS UNIVERSE accueille la nouvelle série Iron Man de Cantwell & Cafu aux côtés des nouveaux arcs narratifs du Thor de Cates & Klein et d'Avengers d'Aaron & Garron !

AMAZING Spider-Man sera consacré à la série de Spencer, Ottley, Bagley & Gleason. Le numéro 1 de 88 pages lance la grande saga Sins Rising !

Ta-Nehisi Coates sur Captain America , sous-titré Hiver Américain, avec trois tomes dans le premier sortira en avril. Et il y aura également deux rééditions, en mai, avec WAR OF THE REALMS ( Aaron & Dauterman) et LE VORTEX NOIR, le crossover entre les X-Men et les , le crossover entre les X-Men et les Gardiens de la Galaxie par Brian M. Bendis, Sam Humphries, Andrea Sorrentino, Valerio Schiti, Paco Medina et Ed McGuinness. Dans la collection Deluxe, sera publié le run de, sous-titré Hiver Américain, avec trois tomes dans le premier sortira en avril. Et il y aura également deux rééditions, en mai, avecet

Enfin, du côté des 100% Marvel, la série de Karla Pacheco et Pére Perez sur SPIDER-WOMAN arrive en avril. Nouveaux alliés, nouvelle ennemie, nouveau costume et nouveaux enjeux sont au programme !

Et le premier tome de Kelly Thompson et Elena Casagrande sur BLACK WIDOW, ce sera pour mai. Pourquoi Natasha semble refaire sa vie loin des Avengers, à San Francisco ? Trois super-héros mènent l'enquête... Un récit haletant qui redéfinit en profondeur la super-espionne !