[Critique] Zack Snyder's Justice League

Quatre ans après la déception que fut Justice League au cinéma, le voici qui ressort sur HBO Max et sur presque toutes les plateformes, mais cette fois-ci remonté par Zack Snyder, qui avait dû laisser la main à Joss Whedon sur la première version, après des soucis personnels qui l'avaient éloigné du projet. Alors est ce que vaut ce Justice League 2.0 comparé à Justice League premier du nom ?

L'intrigue est la même que celle vue en 2017. Pourtant, malgré le fait que les deux versions suivent la même structure, on a affaire à un film totalement différent que cela soit en terme d’ambiance ou de rythme. Le film est plus organique et respire, il laisse plus de place aux personnages, et au développement de son univers. Ceci le rend déjà bien meilleur que ce qu'on a vu au cinéma.

Mais en même temps, cela serait injuste de comparer avec la version de 2017, car la Snyder Cut dispose de 4 heures et a donc plus de temps pour développer son film. Whedon a essayé de compresser certaines idées de Snyder pour qu’elles se déroulent plus rapidement, et a dû respecter les directives du studio. Donc, inévitablement, il y aura quelques comparaisons peu flateuses avec la version sortie au cinéma, mais il serait exagérer de tout mettre sur le dos de Joss Whedon pour autant. Même si on peut se demander ce qui est passé par la tête des personnes en charge du projet pour remplacer certaines scènes bien meilleures que la version ciné et qui étaient faciles à ajouter.

Si la durée de 4 heures pouvait faire peur par sa longueur, au final, cela passe sans problème. Alors, il y a quelques scènes qui n’étaient pas franchement nécessaires, mais la durée passe bien et si besoin les chapitres permettent de faire une pause toutes les 40 minutes à peu près, pour ceux qui ne veulent pas se bouffer 4 heures d’un coup. On sent aussi que, dans cette version, Snyder a voulu caser tout ce qu’il pouvait. Autre particularité de ce film, c'est son ratio 4/3 qui diffère de beaucoup de films, et qui donne l'impression de réduire la taille de l'image, mais permet d'ajouter du grandiose pour certaines scènes. S'il est un peu perturbant au début, on finit par s'y habituer. Ce qui lui donne un caractère assez particulier en tant qu’objet cinématographique moderne.



Aussi, comme pour toute adaptation, il faut être prêt à accepter les différences avec le matériel d'origine, ainsi que certains choix du réalisateur qui n'avaient pas convaincu tout le monde sur ses films Man Of Steel et Batman v Superman : Dawn of Justice , et qui continueront dans la même lignée pour ce film. À titre d’exemple, la Wonder Woman qu’il dépeint est beaucoup plus brutale que dans ses films solos, mais garde quand même certains traits de caractère qu’on retrouve dans ses propres films.



Un autre point positif de cette version longue, c’est le lore beaucoup plus mis en avant, qui permet de développer l'univers DC mis en place, et de lancer plein de pistes pour d'autres futurs films. Les personnages en ressortent aussi plus intéressants, l'ajout de dialogues ou de scènes permettent d'amener de la caractérisation en plus pour certains.

D'ailleurs, pour cette nouvelle version, c’est surtout Flash et Cyborg qui en ressortent les plus changés et qui ont les scènes les plus importantes. Cyborg est le personnage principal du film. Son histoire personnelle est plus développée, il est beaucoup plus présent et son potentiel est plus mis en avant, faisant de lui l’un des moteurs clé de l’intrigue. Barry reste le comique du groupe, mais ça passe déjà mieux. La suppression de certaines scènes de 2017 lui évite de le cantonner à ce rôle, et surtout, le plein potentiel de ses pouvoirs est montré, nous offrant une des meilleures scènes du climax. Reste à espérer que l'on retrouvera cela pour le film The Flash . Aquaman a le caractère qui change le moins. Ce qui surprend le plus, c’est que dès cette version de Snyder, le réalisateur préparait déjà le film sur Aquaman qu’on aura eu en 2018. Offrant une continuité appréciable entre les films, même si cela pose des problèmes de cohérence. Wonder Woman qui comme dit précédemment, est plus violente, garde aussi son importance dans le groupe en étant une des guerrières les plus douées, et son talent d'historienne est plus mis en avant. Le peuple des Amazones est aussi bien présent et dispose de belles scènes. Enfin, Batman et Superman sont moins présents, mais ont droit à des scènes marquantes, qui continuent de développer ce qui a été mis en place dans les films précédents. Que ce soit Batman, qui veut se racheter pour ce qu’il a commis, ou Superman qui retrouve Lois. Le Kryptonien a aussi certaines des scènes les plus badass et violentes contre Steppenwolf. Steppenwolf, justement, qui subit d'autres changements importants de cette version. En plus d’avoir un design plus imposant et visuellement intéressant, son histoire personnelle est plus développée, le rendant moins générique que la version de 2017.



Aussi, c’est sans compter les personnages secondaires qui bénéficient pour certains d’une présence plus longue (Dr Silas Stone, Lois Lane…), ce qui permet d’en découvrir de nouveaux (Ryan Choi…). Tout cela apporte de la matière à cet univers grâce à cette version longue. Même chose pour le final, qui fait partie des réussites de cette version longue. Beaucoup plus percutant, les scènes d’actions sont plus épiques et profitent des musiques qui sont mieux utilisées ici. Mais comme dit plus tôt, cette version longue permet aussi des ajouts qui paraissent moins nécessaires et qui auraient sûrement pu être enlevés du montage final. C’est notamment le cas de l’épilogue. Il est divisé en 4 parties, et sans trop spoiler, disons que les 3 dernières parties servent à teaser des suites qui n’arriveront peut-être jamais. (Enfin, on disait ça pour la Snyder Cut...on a bien vu le résultat)

Autre déception, c’est la section Knightmare vendue par la promo qui est le moment le moins réussi du film. Les FX ne sont pas terminés, l’image est floue par moment, le cadrage très éloigné des scènes précédentes et n’apporte pas grand chose au film. À part potentiellement teaser une suite qui se déroule dans cet univers alternatif, mais ce n’était peut-être pas nécessaire. D’ailleurs, la toute fin permet le caméo d’un personnage important de l’univers DC, qui là aussi tease son arrivée pour une potentielle suite, mais cela ne sert pas à grand chose en l'état en plus de gâcher aussi la charge émotionnelle d’une scène qui se déroulait plus tôt. Cela fait partie des autres points qui me permettent de dire que ce film n'est pas parfait non plus. Un autre élément qui risque de rebuter, c’est le style de Snyder. Pour ceux qui n’apprécient pas ses ralentis (et il y en a beaucoup), ou ses autres tics, il y a des chances pour que le film ait du mal à passer.

Pour ce qui est des FX, nous avons de tout. Si certains FX sont sublimes et profitent de la mise en scène de Snyder, on sent qu’il y a encore des scènes qui auraient mérité d’être retravaillées. Parce qu'en l’état, certaines sont un bouillon numérique flagrant, et ce n'est pas arrangé par le nombre important de scènes qui bénéficient d’effets spéciaux. Il y a aussi le cas de l’étalonnage des couleurs. Et je dois avouer être mitigé là-dessus, car j'aimais bien les couleurs de la version de 2017 qui proposait un style plus lumineux et coloré au film, malgré l'effet saturé causé par les dites couleurs par moment. Mais la version de Zack Snyder propose une couleur plus naturelle qui fonctionne aussi et reste cohérente avec les œuvres précédentes du réalisateur. Là encore, votre avis variera en fonction de ce que vous recherchez. La musique, bien qu'elle soit meilleure que celle d'Elfman, notamment pour la tonalité épique, possède une idée de surenchère dans son utilisation qui peut rendre un peu indigeste à l’écoute. Il y a d’ailleurs un nouveau thème sur les Amazones qui ne m'a pas entièrement convaincu.



Un petit mot pour la VF, elle reste très bonne et fidèle aux voix du film de 2017. À part pour Alfred qui a changé de doubleur.

Au final, c’est un bon film qui revient de loin et je dirais qu'il mérite d’être vu. Notamment pour son statut assez unique dans les films de super-héros, mais aussi pour ceux qui ont été déçus par ce qu'était Justice League en 2017. Cette director's cut rend Justice à son réalisateur et au travail qui a été fait.

