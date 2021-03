Ed Brubaker avoue son problème avec l'adaptation du Soldat de l'Hiver

Avant l'apparition du Soldat de l'Hiver dans le film de Marvel Studios, Captain America: The Winter soldier , la transformation de Bucky Barnes en agent Russe manipulé mentalement s'est produite dans les comics, lors du merveilleux run d'Ed Brubaker et Steve Epting sur la série Captain America. Les deux auteurs sont donc en quelque sorte les créateurs du Soldat de l'Hiver, dont s'inspire directement le MCU. Brubaker est alors revenu sur ce qui l'embête un peu par rapport à toute cette situation, notamment le fait de ne recevoir qu'un "merci" en contrepartie.

Et bien sûr, aujourd'hui débute The Falcon and the Winter soldier sur Disney+, envers laquelle j'ai des sentiments mitigés. Je suis très heureux pour Sebastian Stan, qui est un type super et le Bucky /Winter Soldier parfait, et je suis content qu'il ait enfin plus de temps d'antenne. Aussi, Anthony Mackie est un incroyable Faucon, et toutes les personnes à Marvel Studios que j'ai pu rencontrées (jusqu'à Kevin Feige) ont été très sympas avec moi... mais en même temps, tout ce que Steve Epting et moi avons reçu pour avoir créé le Winter soldier et son histoire est un "merci" par-ci, par-là, et les années passant c'est devenu de plus en plus difficile à vivre. Donc ouais, sentiment mitigé, et ce sera peut-être toujours le cas (mais j'espère que non). Le travail par contrat est ce qu'il est, et je suis franchement heureux d'avoir co-créé quelque chose qui a pris une place importante dans la culture pop, ou même la sous-culture pop avec toutes les fan fictions de Bucky -Steve, et ce run sur Cap était l'un des moments les plus heureux de ma carrière. Aussi, j'ai une belle vie en tant qu'écrivain et c'est en partie dû à Cap et au Soldat de l'Hiver qui ont amené tant de lecteurs vers mes autres travaux. Mais j'avoue être parfois assez dégoûté quand ma boite mail se remplie de messages de personnes voulant mes commentaires sur la série.