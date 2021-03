[Review] Falcon et le Soldat de l'Hiver 1x01 - Nouvel ordre mondial

Le premier épisode de la nouvelle série Marvel Studios, Falcon et le Soldat de l'Hiver, est arrivé aujourd'hui sur Disney+. Voici les avis des membres du staff MDCU qui l'ont vu.

JULIEN

C’est parti pour la seconde série Marvel Studios ! Et dans la plus pure tradition du MCU, on débute avec une grosse séquence d’action. C’est toujours bien filmé et les moyens sont là, mais comme souvent je l’ai trouvée un peu longue et j’ai décroché au bout d’un moment. Heureusement, la suite m’a très vite rattrapée au vol. Ce premier épisode prend le temps d’approfondir le background des personnages, et d’établir leurs status quo actuels. Ce qui est bien le minimum que l’on peut attendre d’une série TV. Il est intéressant d’en apprendre plus sur les racines et la famille de Sam Wilson, le personnage est toujours aussi sympathique et fonctionne bien, avec un Anthony Mackie fidèle à lui-même, qui fait le job avec un sourire communicatif. Il y a peut-être un peu trop de scènes avec sa soeur pour un seul épisode. Du côté de Bucky Barnes, l’intrigue mise en place en ce début de série est cohérente et la suite logique pour le personnage. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus original comme arc, on l’a souvent vu du côté des comics, notamment avec Black Widow , mais c’est assez naturel pour relancer Bucky . Les quelques références à son âge et sa place particulière dans ce monde sont bien placées, sans en faire trop. Comme pour Steve, c’est un aspect important du personnage qui ne peut pas être laissé de côté. Et Sebastian Stan retranscrit plutôt bien la culpabilité et la sensation de ne pas être à sa place que ressent Bucky . Mais pitié, Kari Skogland, plus de gros plans sur les visages ! C’était infernal durant la scène chez la psy.

Si approfondir les personnages chacun de leur côté est intéressant, on attend toujours avec impatience d’être replongé dans l’univers du MCU. Et Falcon et le Soldat de l’Hiver le fait à merveille, de manière beaucoup plus rapide et évidente que WandaVision, pour des raisons logiques. L’ombre de Steve Rogers va bien sûr peser sur toute la série, et elle est déjà bien présente sur ce premier épisode, avec de jolies scènes d’hommage et un très bon cliffhanger. Mais le plus intéressant sans doute, ce sont ces cinq années écoulées entre Infinity War et Endgame, qui ne sont pas oubliées ou traitées avec facilité, et que l’on ressent dans quasiment chaque scène. C’est cette cohérence-là que l’on souhaite voir, le MCU continue de capitaliser sur ses forces et ses belles fondations. Enfin, si l’épisode fait la part belle à Sam et Bucky , la menace (ou l’une des menaces) de la série est introduite de manière peut-être un peu trop classique, mais néanmoins efficace. On sent déjà un vrai aspect politique derrière ce groupe, et derrière les thématiques générales de la série, et on est impatient de voir la suite. On est aussi impatient de revoir Sharon Carter !

Un premier épisode qui trouve un très bon équilibre entre action, développement des personnages, et continuation du MCU. C’est plutôt classique et sans trop de prises de risque pour le moment, mais les intrigues et pistes lancées laissent entrevoir quelques belles heures de visionnage à venir.

Note : 3,5/5

CYRILLE

On reprend peu de temps post-Endgame et on se concentre cette fois-ci sur Bucky Barnes et Sam Wilson. Concernant l'intrigue, cet épisode sert principalement d'introduction et pose les prémices sans démarrer pour autant. En effet, on s'intéressse davantage à la psychée des personnages et on réétablit le statu quo comme le dit mon collègue. On se concentre donc sur les deux personnages principaux de la série et même si Sam prend beaucoup plus de place que son comparse, ce n'en est pas moins intéressant pour autant. En effet, on découvre (enfin) sa vie civile et on en profite pour nous montrer que même s'il n'en est pas moins un héros, il doit se confronter aux problèmes de la vie quotidienne. Pour Bucky , on suit son traitement psychologique et autant dire que même si on reste sur du très classique vis à vis des comics, ça fait toujours plaisir à voir et ça donne un peu plus de consistance au personnage.

Ensuite, pour en revenir à l'épisode, même si ce dernier s'ouvre sur une scène d'action bien faite, elle est néanmoins un peu longue. Concernant le MCU, la série lui fait parfaitement hommage que ce soit au niveau des thèmes musicaux ou du retour de certains personnages tout en continuant d'avancer. La réalisation est quand à elle très classique. En fait, cette série est une continuation de The Winter soldier , que ce soit dans ses qualités ou ses défauts. Du coup, c'est un peu dommage et on espère qu'elle saura s'en affranchir dans les épisodes à venir. En revanche, au niveau du jeu d'acteur, il n'y a aucun soucis de côté là, les deux s'adaptant parfaitement à leur rôle.

Pour conclure, on a un épisode qui fait suite aux Captain America des Russos en leur restant fidèle, que ce soit la réalisation, l'intrigue ou la musique, mais les défauts subsistent aussi. À voir si la série va décoller dans les prochains épisodes ou rester dans ce format classique.

Note : 3.5/5

JEFF

Un épisode dans la pure tradition des films du MCU avec une grosse dose d'action, un peu d'humour et un traitement sérieux des personnages. En un sens, si nous plaçons cette série aux côtés de WandaVision nous avons les deux extrêmes avec, d'un côté WandaVision est le fait qu'elle sorte des sentiers battus et prenne le fan à contrepieds et, d'un autre côté, Falcon et le Soldat de l'Hiver qui est extrêmement convenue tant sur la construction que sur l'approche générale des différents thèmes abordés. La réalisation peut être elle aussi très classique mais tout en proposant, également, des choses plus audacieuses. C'est notamment le cas des dix premières minutes de l'épisode, soit la toute première scène d'action.

Pour le reste, et comme signalé par mes collègues, le traitement des personnages est bon, les acteurs tiennent parfaitement leur rôle et, l'aspect politique est bien présent. Enfin, tout ce qui touche à l'héritage de Steve Rogers , tout ce qui touche au symbole de Captain America est, pour le moment, parfaitement traité. C'était clairement un point qui était attendu par les fans et, pour le coup, son traitement ne déçoit pas.

En bref, ce premier épisode pose de solides bases tout en plaçant, d'ores et déjà, des éléments pour les épisodes suivants. Il s'agit clairement d'un bon premier épisode. Par contre, et même si les défauts ne sont pas bien nombreux, on ne peut qu'espérer une certaine prise de risque à l'avenir. Sans aller jusqu'à partir dans l'extrême comme l'aura fait sa grande-soeur, il serait de bon que la série sorte de la "zone de confort MCU" tant sur le scénario que sur la réalisation afin que Falcon et le Soldat l'Hiver ne se noie pas au sein des milles autres adaptations Marvel. Cela serait dommage car sur le papier... elle mérite mieux !

Note : 3.5/5

MEESTAKE

Exit la magie, les sitcoms et WandaVision, Marvel Studios revient avec une formule plus traditionnelle mais qu'il connait par coeur. L'épisode s'ouvre sur une grosse scène d'action un peu longue mais qui aurait sa place au cinéma avant de ralentir le rythme et dresser un bilan de l'après Endgame et ressituer les personnages. On prend le temps de découvrir Sam Wilson et Bucky Barnes dans leur quotidien, un quotidien finalement plus normal qu'on ne le croirait. Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent des personnages qu'ils connaissent par coeur, la caractérisation est très réussie.

Les thématiques politiques et sociales de la série s'installent gentiment alors que la (première ?) menace arrive un peu trop brutalement. Contrairement à WandaVision, le show offre déjà de plonger dans le MCU qu'on connaît. Les conséquences d'Endgame se font ressentir tout au long de l'épisode et le thème principal de cette série est parfaitement introduit : l'héritage de Captain America et du symbole qu'il représentait avec de beaux hommages avant un cliffhanger qui fera tiquer même ceux qui n'appréciaient pas plus que ça Steve Rogers .

Si le traitement des persos et la construction restent finalement très classiques, Falcon et le Soldat de l'Hiver est un bon exemple de ce que Marvel Studios peut faire grâce au format série TV : développer un univers riche de personnages intéressants qui n'avaient pas la place de s'exprimer jusqu'ici. Pas de surprise pour le moment mais j'espère que la série saura s'émanciper un peu du moule MCU. Les bases sont là, reste à voir comment elles seront utilisées.

Note : 3/5