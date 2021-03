Falcon et le Soldat de l'Hiver lancera 3 autres projets Marvel Studios

La prochaine série du MCU, Falcon et le Soldat de l'Hiver, débute ce vendredi. Et si l'on sait qu'elle découlera en grande partie des évènements d'Avengers: Endgame, on ne sait pas encore ce qu'elle lancera à son tour, une fois sa conclusion dévoilée. Selon le scénariste de la série, Malcolm Spellman, celle-ci préparera le terrain pour au minimum trois autres projets du MCU.

"Je peux penser à trois dont je ne suis pas autorisé à parler", a déclaré Spellman. Sachant que le personnage de James Rhodes fera une apparition dans la série, on peut au moins être certain qu'Armor Wars sera l'un de ses projets. Secret Invasion, pourrait également en être, pour l'aspect assez politique que devrait porter les deux séries.

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a lui déclaré qu'ils ont déjà planifié le futur pour les personnages principaux de la série, à savoir Sam Wilson et Bucky Barnes, et peut-être d'autres. Mais on ne sait pas pour autant s'il y aura une saison 2.