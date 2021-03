Ironheart : Dominique Thorne a été choisie sans audition

L'avenir du MCU appartient aux jeunes héros, et parmi eux Riri Williams, alias Ironheart. Le personnage aura sa propre série intégrée au MCU, sur Disney+, à l'image de Ms. Marvel. Nous savons simplement pour le moment que l'actrice Dominique Thorne a été choisie pour interpréter le rôle titre, et celle-ci a déclaré qu'elle n'avait même pas eu à passer d'audition avant d'être choisie !

J'étais chez moi dans le Delaware et j'ai reçu un appel me demandant si j'aimerais jouer ce rôle. C'est le meilleur coup de téléphone que j'aurais pu recevoir. J'étais sous le choc, et en fait, il y avait un lag dans la conversation ! J'attendais qu'ils me disent, genre, 'Oh, on t'enverra le script', ou, 'Envoie-nous ta cassette'. Mais il n'y a rien eu de tel. C'était juste, 'Aimerais-tu faire ça ?'. C'est sans doute l'expérience la plus unique que j'ai vécue parce qu'il n'y a eu aucune audition.

Thorne n'a que deux expérience à son actif, dans If Beale Street Could Talk et Judas and the Black Messiah, qui ont apparemment suffi à convaincre Marvel Studios de l'engager pour le rôle.

Créée en 2016 par Brian Michael Bendis, Mike Deodato et Eve Ewing, Riri Williams est une super-héroïne qui se construit seule une armure proche de celle d'Iron Man, avant d'être soutenue et aidée par Tony Stark lui-même.