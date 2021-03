Une jeune Cat Grant dans la saison 6 de Supergirl

Le personnage de Cat Grant fera son retour de la sixième et dernière saison de la série Supergirl ! Mais ce ne sera pas forcément la version attendue, interprétée par Calista Flockhart jusqu'ici, puisqu'il est annoncé qu'il s'agira de flashbacks, présentant une version plus jeune. Elle était alors connue sous le nom de CJ Grant, une journaliste déterminée, et sera interprétée par la jeune actrice Eliza Helm.

Voici la description officielle du personnage plus jeune :

Ayant hâte de sortir de l'ombre de Lois Lane et de ne plus être écrasée sous le poids de son patron, Perry White, Cat travaille sur un article qui la mène dans la ville natale de Kara, Midvale. Les choses ne vont pas se passer comme prévues, mais cela la propulsera sur la trajectoire qui la mènera à la Cat Grant, grande manitou des médias, que nous connaissons et aimons.

Ces flashbacks auront lieu dans les épisodes 5 et 6 de la saison 6, dont les titres ont été dévoilées : respectivement Prom Night et Prom Again!. Supergirl sera de retour le 30 mars prochain.