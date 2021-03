Un nouveau héros LGBTQ+ pour les 80 ans de Captain America

Introduit dans United States of Captain America

Pour les 80 ans ans du personnage de Captain America , Marvel nous prépare une mini-série United States of Captain America , dans laquelle Steve Rogers et Sam Wilson partiront à la recherche du bouclier qui a été volé. En chemin, ils feront la rencontre d'anciens Captain America , comme Bucky Barnes et John Walker, mais également d'autres versions du personnage. Il y aura un nouveau personnage par numéro, qui aura droit à son origin story en back-up. Pour le numéro 1, il s'agira de Aaron Fischer, un héros de la communauté LGBTQ+.

La mini-série est écrite par Christopher Cantwell et dessinée par Dale Eaglesham, alors que c'est le duo Joshua Trujillo/Jan Bazaldua qui s'occupera du back-up.

Aaron Fisher est présenté comme "le Captain America des voies ferrées", un "adolescent sans peur qui a décidé de protéger les vagabonds et sans domiciles comme lui".

"Aaron est inspiré des héros de la communauté queer : activistes, leaders, et les gens du quotidien se battant pour une vie meilleure. Il défend les opprimés et les oubliés. J'espère que l'histoire de ses débuts résonnera avec les lecteurs, et aidera à inspirer la prochaine génération de héros." confie Trujillo.

United States of Captain America #1 sortira le 2 juin, en plein dans le pride month.