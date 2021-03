Zack Snyder explique la différence entre DC et Marvel

À trois jours de la sortie de la Snyder Cut de Justice League, le réalisateur Zack Snyder est revenu sur sa vision pour l'univers partagé de DC au cinéma, et les différences qui existent avec ce que fait Marvel Studios et son MCU.

Je le savais avant BvS, quand on a fait Man Of Steel . Marvel fait quelque chose de différent. Ils font, au plus haut niveau, cette comédie d'action populaire qui a du coeur. Et ils gèrent là-dessus. Essayer de dupliquer ça serait insensé parce qu'ils le font si bien. Ce que DC avait était une mythologie à un niveau épique, et nous allions leur offrir un arc fantastique. Honnêtement, j'étais le seul à dire ça.

Snyder explique que sa vision des choses est son meilleur atout, et qu'il ne se compromettrait jamais sur cet aspect.

Il en a également profiter pour revenir sur ce qu'aurait été la suite de ce film Justice League, pour cet univers partagé de DC.

C'est la chute de la Terre, alors que Superman succombe à l'équation d'Anti-Vie. Et alors Flash est envoyé dans le passé pour changer un élément et empêcher que cela se produise. Et ensuite la grande bataille où on le bat. Quand Darkseid arrive sur Terre, dans le film que vous ne verrez jamais, toutes les armées de la Terre s'unissent à nouveau, comme ils l'ont fait par le passé. Cette fois il y aurait des porte-avions et des gars des forces spéciales, toutes les armées du monde se rassembleraient, ainsi que les Atlanteéns qui sortent des océans et les Amazones qui quittent leur île. C'était notre grand final. Mais c'est un long roulement de tambour et solo de guitare pour en arriver là.