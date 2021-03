Le tournage de The Batman est bouclÃ©

Après de nombreuses péripéties et plus d'un an de tournage en tout, le réalisateur Matt Reeves a annoncé que le tournage de The Batman est enfin terminé ! Il l'a fait à travers un post Instagram, où l'on aperçoit quelques objets de tournage, notamment un clap, mis sous scellé.

C'est bien sûr le covid-19 et la crise sanitaire qui ont causé les délais de production, avec notamment plusieurs cas positifs sur le plateau de tournage, dont Robert Pattinson lui-même, et plusieurs arrêts de consécutifs de la production. C'est désormais bouclé et l'on attend avec impatience le deuxième trailer du film, le premier ayant été diffusé lors de la DC FanDome, en août dernier, alors que le film n'était alors filmé qu'à 25%.

The Batman est pour le moment prévu pour le 4 mars 2022.