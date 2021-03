Une série Batman par Garth Ennis et Liam Sharp

Grosse annonce avec le retour de Garth Ennis chez DC, accompagné de l'excellent dessinateur Liam Sharp , pour une série Batman du Black Label. Batman: Reptilian s'étendra sur six numéros et s'intéressera au duo Batman /Killer Croc , alors qu'un nouveau prédateur débarque à Gotham City.

Gotham City est remplie de créatures qui se cache dans les ombres, des vilains aux impulsions meurtrières qui terrorisent les coeurs des hommes, femmes et enfants de la ville. Mais qu'est-ce qui fait peur à ceux qui terrorisent la ville ? Avant c'était Batman , mais désormais quelque chose de bien plus effrayant qu'un simple homme se cache dans les ombres, et il s'en prend aux vilains de Gotham. À quel point un monstre doit-il être sauvage pour hanter les rêves des autres monstres ?