Une anthologie Wonder Woman Black & Gold

On continue la mode des anthologies avec cette fois du noir et du doré pour Wonder Woman ! Wonder Woman Black & Gold sera lancé en juin, notamment pour fêter les 80 ans du personnage, avec de nombreux artistes de talent aux manettes, à l'image de ce qui se fait avec Batman: Black & White et Superman: Red & Blue.

Voici le contenu du premier numéro : John Acurdi et Ryan Sook exploreront l'immortalité de Diana, une histoire de Becky Cloonan, Amy Reeder sur des histoires de la seconde guerre mondiale avec Etta Candy en guest star, AJ Mendez Brooks et Ming Doyle pour une histoire de Themyscira, et Nadia Shammas et Morgan Beem s'intéresseront aux échecs de Diana.

Les couvertures seront signées Jen Bartel, Yannick Paquette et Joshua Middleton. Sortie du premier numéro le 22 juin.