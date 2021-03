Une anthologie DC pour ses personnages LGBTQIA+

L'éditeur DC Comics annonce un one-shot anthologique consacré à ses personnages de la communauté LGBTQIA+. Intitulé DC Pride, le numéro sera constitué de 80 pages et sortira le 8 juin 2021.

Voici les personnages et équipes créatives qui seront présents dans ce numéro : Batwoman (Kate Kane) par James Tynion IV & Trung Le Nguyen, Poison Ivy & Harley Quinn par Mariko Tamaki & Amy Reeder, Midnighter par Steve Orlando & Stephen Byrne, Flash of Earth-11 (Jess Chambers) par Danny Lore & Lisa Sterle, Green Lantern (Alan Scott) & Obsidian par Sam Johns & Klaus Janson, Aqualad (Jackson Hyde) par Andrew Wheeler & Luciano Vecchio, Dreamer par Nicole Maines & Rachel Stott, Renee Montoya par Vita Ayala & Skylar Patridge, Pied Piper par Sina Grace, Ro Stein & Ted Brandt.

On note que le personnage de Dreamer, introduit dans la série TV Supergirl, fera ses débuts dans les comics, et sera écrite par l'actrice qui l'interpréte, Nicole Maines. Il y aura également des profils des acteurs et personnages LGBT+ des séries TV de l'univers DC Comics.

Durant le mois de juin, en plus de ce numéro, il y aura également des couvertures variantes Pride sur d'autres séries DC, dont voici la liste :

- Batman #109 Pride par Jen Bartel

#109 Pride par Jen Bartel - Crush & Lobo #1 par Yoshi Yoshitani

#1 par Yoshi Yoshitani - DC Pride #1 par Jen Bartel

#1 par Jen Bartel - Harley Quinn #4 Pride par Kris Anka

#4 Pride par Kris Anka - Nightwing #81 Pride par Travis G. Moore

#81 Pride par Travis G. Moore - Superman #32 Pride par David Talaski

#32 Pride par David Talaski - Teen Titans Academy #4 Pride par Stephen Byrne

#4 Pride par Stephen Byrne - Wonder Girl #2 Pride par Kevin Wada

#2 Pride par Kevin Wada - Wonder Woman #774 Pride par Paulina Ganucheau

De nouvelles mini-séries sont également annoncées avec Crush & Lobo par Mariko Tamaki et Amancay Nahuelpan, et Poison Ivy: Thorns par Kody Keplinger et Sara Kipin, en juin. Et I Am Not Starfire , un roman graphique Young Adult de Mariko Tamaki et Yoshi Yoshitani, le 27 juillet.