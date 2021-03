Une mini-série Captain America pour les 80 ans

C'est en ce mois de mars 2021 que le personnage de Captain America fête ses 80 ans, créé par Joe Simon et Jack Kirby en 1941. Pour célébrer cet anniversaire, Marvel va publier une mini-série intitulée The United States of Captain America , à partir du mois de juin.

La série est écrite par Christopher Cantwell et dessinée par Dale Eaglesham, et elle réunira quatre personnages à avoir porter le costume de Captain America : Steve Rogers, John Walker, Bucky Barnes et Sam Wilson. Ils travailleront ensemble pour retrouver le bouclier du Captain qui a été volé.

En plus de l'histoire principale, les numéros auront des back-up par différents duos d'auteurs, en commencant par Josh Trujillo et Jan Balzadua pour le premier numéro du 2 juin.