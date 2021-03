Un showrunner et une actrice visée pour la série Silk

Ça bouge du côté de la série TV Silk, spin-off de l'univers de Spider-Man , produite par Sony Pictures Television pour Amazon. Un showrunner a été choisi en la personne de Sang Kyu Kim, qui est actuellement l'un des producteurs de Jupiter's Legacy pour Netflix, et a déjà écrit pour Altered Carbon, The Walking Dead et 24: Live Another Day. Chris Miller et Phil Lord (Spider-Man: Into the Spider-Verse) sont également à la production de la série.

Concernant le rôle principal, l'actrice n'a pas encore été choisie mais Lord et Miller auraient apparamment rencontré Adeline Rudolph, de la série Chilling Adventures of Sabrina, qui aurait donc une longueur d'avance. La production tient à rester fidèle au personnage et recherche une jeune coréenne-américaine entre 19 et 29 ans. Originaire du Queens, le personnage est décrit comme étant fan des années 80 et 90, qui évacue sa frustration en combattant le crime, allant parfois un peu trop loin. Elle aura du mal à gérer sa double origine et ses deux identités.

En plus de cette série, Sony travaille sur des films Kraven et Madame Web, alors que l'on attend également la suite de Venom et Morbius au cinéma.