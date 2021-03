Les premières images de la série Y: The Last Man

Une vidéo promotionnelle pour les futures programmes de FX on Hulu dévoile quelques secondes de l'adaptation du comic book Y: The Last Man (Y Le Dernier Homme en VF). On y découvre le chaos qui s'ensuit après l'évènement déclencheur de la série : la disparation instantanée de tous les hommes sur Terre.

Deux personnages féminins sont rapidement aperçus, qui sont sans doute la soeur (Olivia Thirlby) et la mère (Diane Lane) de Yorrick Brown, le seul homme à n'avoir pas disparu, et héros de l'histoire.

La série adaptée du comic book de Brian K. Vaughan et Pia Guerra est produite par Nina Jacobson et Brad Simpson. On y retrouvera au casting Ben Schnetzer, Diane Lane, Imogen Poots, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Lashana Lynch, Juliana Canfield et Elliot Fletcher, alors que pilote est réalisé par Melina Matsoukas.

Toujours pas de date précise pour la sortie, mais une arrivée en 2021 confirmée.