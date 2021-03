Une maxi-série Supergirl par Tom King et Bilquis Evely

Kara Zor-El, alias Supergirl , rejoint la liste des nombreux personnages DC a profité de l'initiative Infinite Frontier pour être remis sur le devant de la scène et avoir une nouvelle série solo. Supergirl: Woman of Tomorrow sera une maxi-série en huit numéros, écrite par Tom King et dessinée par Bilquis Evely et Mat Lopes. Elle débutera à partir du 15 juin.

Kara Zor-El a vécu de nombreuses aventures à travers les années, mais sa vie a récemment perdu tout sens ou objectif. Elle en est là : une jeune femme qui a vu sa planète exploser et a été envoyée sur Terre pour protéger son bébé de cousin qui s'est avéré ne pas avoir besoin d'elle. Quel était le but de tout ça ? Partout où elle va, les gens ne la perçoivent qu'à travers le prisme de la célébrité de Superman . Alors qu'elle pense en avoir assez, tout change. Une fille alien la sollicite pour une dangereuse mission : son monde a été détruit et les responsables courent toujours. Elle veut prendre sa revanche et si Supergirl ne l'aide pas, elle le fera elle-même, peu importe le prix. Désormais, une kryptonienne, un chien et une enfant en colère et au coeur brisé se rendent dans l'espace pour un voyage qui va les secouer en profondeur !