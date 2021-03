La Comic Con de San Diego à nouveau remplacé par une version @ home

On s'en doutait un petit peu et cela a été finalement confirmé. Cette année encore, la traditionnelle Comic Con de San Diego a été annulée. A la place, nous aurons une fois encore une version @ home (virtuelle donc). Une mauvaise nouvelle qui ne tombe pas seule puisque l'organisation en a également profité pour annoncer que, faute de budget, l'event passera de cinq à trois jours. Pour cette année, cela sera donc du 23 au 25 juillet 2021.

Pour rappel, l'année dernière, l'event avait été particulièrement été impacté par la pandémie mais aussi par l'absence des Studios Marvel et de la team Warner/DC qui s'étaient concentrés sur leur event respectif à savoir Disney Investor Day et DC Fandome. On espère pour la Comic-Con que ces derniers feront leur retour cette année.

Pour ceux qui veulent voir l'intégralité de leur déclaration, c'est par ici.